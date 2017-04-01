Прокуратура не згідна з рішенням суду про стягнення іпотеки та продаж готелю "Черемош"

Прокуратура домагається перегляду судового рішення про стягнення предмету іпотеки та продаж майна туристичного комплексу «Черемош», вартістю понад 57 млн. грн. на прилюдних торгах - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Прокуратура Чернівецької області звернулась до Господарського суду Чернівецької області із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами рішення Господарського суду Чернівецької області від 02.06.2014, яким частково задоволено позов ПАТ «Комерційний банк «Надра» до Генерального агентства по туризму в Чернівецькій області ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош», звернуто стягнення на предмет іпотеки в розмірі 57,2 млн. грн. шляхом продажу майна на прилюдних торгах.
Туристичний комплекс у 2007 році був переданий в іпотеку ПАТ «Комерційний банк «Надра» в забезпечення договорів кредиту з третіми особами.
Однак, у зв’язку з невиконанням зобов’язань, 02.06.2014 Господарський суд Чернівецької області задовольнив позов ПАТ «Комерційний банк «Надра» до Генерального агентства по туризму в Чернівецькій області ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош» та прийняв рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки вартістю 57,2 млн. грн. шляхом продажу майна на прилюдних торгах.
Договори іпотеки вже визнані судом недійсними.
Враховуючи те, що 9,6 % у капіталі ВАТ «ТК «Черемош» належить державі, а продаж майна за недійсними іпотечними договорами банківською установою порушує державні інтереси у сфері державної власності, прокуратура Чернівецької області і звернулась до суду із відповідною заявою про перегляд вказаного рішення.