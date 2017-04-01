На Буковині СБУ перекрила ще один канал контрабанди наркотиків в Україну

Співробітники Служби безпеки України спільно з митницею та прокуратурою перекрили на Буковині черговий канал контрабанди наркотиків до нашої країни.
Правоохоронці встановили, що чернівчанин та громадянин Білорусі замовили через Інтернет наркотики в одній з європейських країн. Наркоділки попросили отримати поштове відправлення своїх знайомих, не повідомивши їм про справжній вміст посилки. Наркотики зловмисники планували збувати мешканцям Чернівецької області - повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.
Співробітники спецслужби затримали одного з наркоділків у Чернівцях відразу після передачі пакунка, його спільника – наступного дня. Оперативники СБ України вилучили у наркоторгівців чотириста пігулок екстазі, вартість яких за цінами «чорного ринку» становить майже сто сорок тисяч гривень
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.