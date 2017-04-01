Герца на Буковині втрачає голову

фото з сайту Герца.інфо
Без пояснення причин склав повноваження голова Герцаївської райради Валентин Якобан. Минулого тижня він написав заяву за власним бажанням. Обраний Якобан від партії БПП «Солідарність».
Виконуючим обов’язки голови ради буде заступник від РПУ Олега Ляшка Костянтин Танас.
Рада спробувала поставити питання про обрання нового голови райради. Але не набрала необхідної кількості голосів.
Нагадаємо у Герцаївській районній раді 34 депутати. На першому місці там «Опозиційний блок». За нього проголосувало 19,57% виборців. І до ради увійшло 7 депутатів.
На другому місці БПП «Солідарність» – 17,54% – 7 депутатів.
Далі ВО «Батьківщина» – 15,27% (6 депутатів).
«Наш край» – 10,82% (4 депутати), «Народний контроль» – 10,58% (4 депутати), АПУ – 8,42% (3 депутати), РПУ Олега Ляшка – 7,01% (3 депутата).
Найменша фракція у Герцаївській райраді РПУ Ляшка якийсь час буде керувати районом через свого представника Костянтина Танаса.