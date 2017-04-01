АГЕНТИ В РЯСАХ: Це митрополит Арсеній, він же Яковенко Ігор Федорович, НАСТОЯТЕЛЬ СВЯТОГІРСЬКОЇ ЛАВРИ УПЦ МП /

Моніторячи Інтернет, попалося на очі одна дуже цікава «річ», на якій у формі військовослужбовця федеральної служби безпеки зображений настоятель Української Свято-Успенської Святогірської Лаври митрополит Арсеній, він же Яковенко Ігор Федорович.
(Про цю знахідку повідомляє Ігумен Феофан на своїй сторінці вконтакте https://vk.com/id363690997) Цей документ можливо був загублений, під час його останнього візиту в Воскресенську церкву м Воронежа, як встановлено, у околицях якої він і був знайдений.
Незважаючи на те, що строк посвідчення закінчився 3 роки тому, служіння співробітників ФСБ в святинях Московського патріархату залишається актуальним і на даний час.
Ні для кого не секрет, що Російська Православна Церква тісно пов'язана зі спецслужбами тодішнього СРСР і Росії. За часів КДБ, його 5-м управлінням, яке займалося не зовнішніми ворогами держави, а було, по суті, політичною поліцією з широко розвиненою агентурною мережею в суспільстві, було завербовано майже все керівництво РПЦ.
Кремль використовує Російську Православну Церкву для своїх меркантильних (корупційних) цілей, тому РПЦ в СРСР була повністю взята під контроль спецслужбами, для запобігання можливих проблем.
ФСБ цього, теж не виняток, штатні працівники служби безпеки Росії стають священнослужителями найбільшої в світі Православної Церкви. Так, в 2015 р офіцера ФСБ Євгенія Петрина переводом відправили служити в РПЦ, потім від РПЦ відправили в Українську Православну Церкву, пізніше відкликали в Москву і заарештували, звинувативши в зраді Батьківщині. Таким чином, радянський чекістський досвід активно застосовує і нинішня держава.
На сьогоднішній день, священнослужителі УПЦ, які носять під рясою погони військовослужбовців ФСБ широко задіяні в проведенні пропагандистських акцій спрямованих на розхитування соціально-політичної ситуації в Україні, розпалювання релігійної ворожнечі, конфліктів на національному та етнічному ґрунті, при переході громад УПЦ під юрисдикцію УПЦ КП, розділі майна зазначених громад.