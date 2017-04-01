У ДТП в Новоселицькому районі загинули і мотоцикліст, і велосипедист

Перевищивши швидкість, мотоцикліст наїхав на велосипедиста. Незважаючи на всі зусилля медиків, обох водіїв не вдалося врятувати. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Смертельна автопригода сталася у неділю ввечері у селі Драниця Новоселицького району. Керуючи на великій швидкості мотоциклом «Дукаті» без номерних знаків, 26-річний житель села Подвірне допустив наїзд на велосипедиста. Останній – 57-річний місцевий житель, рухався в попутному напрямку.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди велосипедист помер в кареті швидкої допомоги. Мотоцикліста з численними травмами доставлено до реанімаційного відділення Новоселицької центральної районної лікарні. Під час надання медичної допомоги чоловік помер у присутності лікарів.
Відомості за фактом дорожньо-транспортної пригоди внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Зважаючи на те, що з потеплінням на дорогах суттєво побільшало двоколісних транспортних засобів, поліцейські закликають водіїв бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху. Варто пам’ятати, що зайва безпечність може призвести до трагічних наслідків.