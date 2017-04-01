Конфлікт між двома ,буковинцями закінчився смертю одного з них (ФОТО)

По гарячим слідам кіцманські поліцейські затримали нападника. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це інформує Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Близько опівдня 2 квітня неподалік водойми у селі Ставчани Кіцманського району охоронець ставу знайшов тіло 29-річного місцевого жителя без ознак життя.
Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група Кіцманського відділу поліції оглянула тіло та встановила значні тілесні ушкодження. У потерпілого виявили забійно-рубані рани голови, гематоми рук, обличчя і тулуба.
Оперативники швидко встановили причетну до злочину особу – 22-річного місцевого жителя. Поліцейські з’ясували, що між чоловіками виникла суперечка, під час якої один з них завдав іншому декілька ударів металевою трубою. Завдані тілесні ушкодження призвели до смерті потерпілого.
Нападника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Затриманий і раніше мав проблеми з законом і був судимий за злочини проти власності. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Для встановлення всіх обставин злочину призначено низку експертиз.