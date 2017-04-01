Потужний вибух у метро Санкт-Петербурга

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року. Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.
у Чернівецькій гімназії № 4 о 12.00, та гімназії № 5 о 13.00 Український католицький університет проведе презентацію бакалаврської програми «Етика-Політика-Економіка». Більше інформації про програму є на сайті УКУ: http://vstup.ucu.edu.ua/ppe/ та на сайті програми: http://epe.ucu.edu.ua.
у Червоній залі Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковича відбудеться пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», яка проходить під егідою ЮНЕСКО. НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
у м. Кіцмані на обласному збірному пункті відбудеться перша урочиста відправка молодого поповнення військовослужбовців строкової військової служби до лав Збройних Сил України. Транспорт буде надано за адресою м. Чернівці, вул. Головна 119 (міський військовий комісаріат). Відправленя о 10.00 годині.
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська. У програмі заходу: виступи колег, друзів.
У Санкт-Петербурзі на станції метро "Сінна" пролунав сильний вибух. Закрито три станції.
Про це повідомляють очевидці, пише місцеве видання "Фонтанка".
Всередині станції "Сінна" помітно задимлення приміщення. Станції метро "Невський проспект", "Площа Повстання" і перехід на "Маяковський" закриті на вхід і вихід.
Користувачі соцмереж, які на момент вибуху були у метро, публікують в інтернеті фото та відео з місця події. Очевидці події повідомляють, що в результаті вибуху є постраждалі і, можливо, загиблі.
З фото помітно, що вагон метро сильно пошкоджений – вибиті автомаичні двері, частину протилежної стіни просто знесло. Зі слів очевидців, вибух прогримів близько 14:00. Також повідомляють про постраждалих та, ймовірно, загиблих, але кількість наразі не уточнується.
На місце виїхали співробітники спецслужб, пожежники та "швидкі".