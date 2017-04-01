Потужний вибух у метро Санкт-Петербурга

Що, Де, Коли

в Ратуші ( каб.202) відбудеться презентація перспектив реалізації у Чернівцях проекту із облаштування громадського простору Urban Hub у формі соціального підприємства.



у Чернівецькій гімназії № 4 о 12.00, та гімназії № 5 о 13.00 Український католицький університет проведе презентацію бакалаврської програми «Етика-Політика-Економіка».

Більше інформації про програму є на сайті УКУ: http://vstup.ucu.edu.ua/ppe/ та на сайті програми: http://epe.ucu.edu.ua.

голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук візьме участь у [ b]передачі пожежно-рятувальної техніки в підпорядковані підрозділи Управління ДСНС України у Чернівецькій області. [/b]

у Червоній залі Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковича відбудеться пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи» , яка проходить під егідою ЮНЕСКО.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

у м. Кіцмані на обласному збірному пункті відбудеться перша урочиста відправка молодого поповнення військовослужбовців строкової військової служби до лав Збройних Сил України.

Транспорт буде надано за адресою м. Чернівці, вул. Головна 119 (міський військовий комісаріат). Відправленя о 10.00 годині.