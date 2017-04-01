4 квітня до Муніципальної бібліотеки ім. Добрянського завітає киянин Олександр Балабко – публіцист, прозаїк, поет, драматург, голова журі секції “Літературна творчість” Малої академії наук України, який віддавна має приязнь до Чернівців. У нашому видавництві “Букрек” він видав дві свої книжки “Київ, Іринінська, Лифарям…”. Повість за листами митця” та “Рай і Пекло Коцюбинського”.
Повістями “Римське щастя Миколи Гоголя”, “Острів Капрі: відкриття Коцюбинського”, “Володимир Винниченко: забута могила в Провансі” (2005-2006 рр.) започаткував цикл повістей, есе і нарисів “Стежками українців у світах”. 2007 р. написав повість про Марію Башкирцеву в Ніцці “Променад з мадемуазель Марі”, п’єсу “Сон Марії Башкирцевої”.Скорочений варіант повісті “Сміх над вогнем. Життя і смерть Миколи Гоголя” було видано у Києві наприкінці 2016 року. А тепер письменник готує до випуску у видавництві “Букрек”роман-есе у трьох книгах “Олександр Вертинський, нащадок Гоголя”, над яким працював упродовж 10 років, відвідавши визначальні для еміграції першої хвилі Стамбул, Париж і Шанхай.
Під час зустрічі у бібліотеці письменник розповість про свою працю, озвучить прозові книжки відеокліпами пісень на свої слова, присвячених його героям – Гоголю, Коцюбинському, Вертинському, вірш-сповідь якого “Києве, батьківщино ніжна” він переклав українською і тепер цей романс композитора Леоніда Нечипорука звучить у виконанні народного артиста України Олега Дзюби. Гість із Києва також ознайомить чернівчан із своїми оповіданнями, видати які планує також у Чернівцях.