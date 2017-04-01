Чернівчани долучаться до обговорення питання про перейменування вулиці Челюскінців на вулицю Кайндля Раймонда Фрідріха

Чернівецький міський голова Каспрук ініціює проведення громадських слухань щодо перейменування вулиці Челюскінців на вулицю Кайндля Раймонда Фрідріха, які мають відбутися 11 травня 2017 року о 18.00 у каб. 105 міської ради (Центральна площа,1). Слухання проводяться з метою залучення представників громадськості.
Для участі у громадських слуханнях запросять: депутатів Чернівецької міської ради, посадових осіб виконавчих органів міської ради, представників громадських організацій, мешканців міста Чернівців.
Довідково
Кайндль Раймонд Фрідріх - (31.08.1866 — 14.03.1930) — австро-німецький історик, етнограф, археолог, фольклорист, літературознавець, громадський та освітній діяч Буковини. Написав фундаментальну працю «Історія Чернівців від найдавніших часів до сьогодення» (1908), яка до сьогодні залишається неперевершеною за обсягом зібраного в ній матеріалу про Чернівці. Автор понад 300 наукових праць з буковинської тематики. Вважається найвидатнішим істориком, етнографом й археологом Буковини австрійського періоду.