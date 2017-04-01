Громадські слухання з приводу перейменування вулиці Новикова-Прибоя Олексія на вулицю Сбієра Іона відбудуться 4 травня

З метою залучення представників громадськості до розгляду питання перейменування вулиці Новикова-Прибоя Олексія на вулицю Сбієра Іона, Чернівецький міський голова Олексій Каспрук підписав розпорядження про проведення громадських слухань 4 травня 2017 року о 18.00 у каб.105 Чернівецької міської ради (Центральна площа,1).
Для участі у громадських слуханнях буде запрошено депутатів міської ради, посадових осіб виконавчих органів міської ради, представників громадських організацій, мешканців Чернівців.
Довідково
Іон Сбієра - I. Г. Сбієра народився 01.11.1836 р. в Нижньому Городнику, що на півдні Буковини, в багатодітній селянській сім’ї. Відомий румунський фольклорист і літературознавець Буковини. Ще за його життя Чернівецька міська рада прийняла рішення про присвоєння вулиці, на якій він жив, його імені за визначні заслуги в розвитку культури, науки та освіти міста. З 1906 по 1945 рік вулиця Новикова-Прибоя носила ім’я Іона Сбієра.