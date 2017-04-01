"Вова, прощай, Вова, прости": Порошенко готує Гройсману великодній подарунок, - журналіст

На Великдень президент Петро Порошенко звільнить з посади прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це написав політичний експерт Станіслав Речинський на своїй сторінці в Facebook, передають Патріоти України.
«На Великдень Петро Олексійович скине чергову сходинку, в надії врятувати свою ракету. Сходинка вже набралася негативу і можна від неї позбавлятися. Гройсман і призначався в якості одноразової губки, покликаної увібрати весь негатив і трохи розвантажити від нього Порошенка. Та й що йому втрачати, Гройсману? На ринку у Вінниці ненавиділи, тут ненавидять - звична доля. Політсили за ним немає, та й взагалі, будь-якої сили», - зазначив він.
За інформацією Речинського, прем'єром можуть призначити «такого ж беззубого» Геннадія Зубка.
«Фотогенічність. Щоб піпл пару місяців на щось сподівався. Але настільки ж марного і безглуздого без власної політичної сили і будь-якої команди. Тупо - разводняк. Як і анонсовані пухлощоким Ситником якісь розслідування щодо Гонтаревої. Такої ж відпавшої сходинки Порошенка. Можна подумати, що рішення про рефінансування вона приймала самостійно. І крала виключно собі в кишеню», - зазначив експерт.
Речинський пише, що трагізм ситуації, що склалася, в тому, що чесна людина в прем'єри зараз не піде.
«Піде або відданий раб Петра Олексійовича. Або відвертий шахрай. Ніби Ляшко. Але навіть і він не піде, розуміючи, що це в нинішній ситуації - кінець політичної кар'єри. Або піде той, хто спочатку має намір Петра Олексійовича переграти, а потім і поховати. І буде мати якийсь козир у вигляді карт-бланшу від Заходу. Загалом, майбутній прем'єр буде або черговим «фунтом» Порошенка або його могильником», - резюмував експерт.