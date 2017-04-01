Порядок заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Міністерством фінансів України наказом від 05.09.2016 року № 811, який набрав чинності з 18 жовтня п.р., внесено Зміни до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів.
Додаток до Порядку заповнення документів на переказ коштів викладено у новій редакції, яка впроваджує нові коди сплати, та змінює деякі види сплати кодів, які використовуються при заповненні документів на переказ платниками податків.