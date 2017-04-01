Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)

30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ
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До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради
. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець
та ін.
Вже починають висувати кандидатів на усіх округах. А до кожної громади буде обиратися по 22 кандидати.
Першим почало ВО «Батьківщина»
. Кандидатом на голову до Конятинської ОТГ це об`єднання висунуло голову Довгопільської сільської ради Петра Лахмана
. А на голову Селятинської ОТГ -жителя Верхнього Ялівця і голову Шепітської сільської ради Валерія Полянчука
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Якщо у Конятині Лахману буде не так уже й багато конкурентів, то у Селятині Полянчук матиме принаймні одного – теперішнього голову Селятинської сільської ради Андрія Бойчака, котрий послуговується великою повагою в селі, має велику й поважну в горах родину. Тож «батьківщинівцям» буде серйозна конкуренція. Тим паче, що народний депутат України від БПП «Солідарність» Іван Рибак активно «працює» у Карпатах. А те, що він вміє працювати на виборах, засвідчили недавні результати у Вижницькому та Сторожинецькому районах. Там БПП «Солідарність» взяла два перших і одне друге місце.
Окрім цих партій, активно діє там і «Самопоміч»
. Нарешті партійці зрозуміли, що довірою людей не варто нехтувати. Вони прагнуть подати своїх кандидатів як на посади голів, так і на кожен округ.
Таким чином мажоритарні вибори у сільських громадах перетворюються у боротьбу міжпартійну. Інтерес партій до багатства Карпат не стихає, а навпаки, посилюється.
Якщо партії повторять свої результати 2015 року, то одноосібним лідером виборів стане БПП «Солідарність», яка тоді у велетенському окрузі набрала 46,5% голосів. У Конятинському -36,6%.
ВО «Батьківщина» за результатом йшло на другому місці - відповідно 11,86 та 16,58 відсотка.
Далі - АПУ: 10,77 та 9,77%.
У селах довкола Селятина 5-відсоткового бар`єра тоді не подолав ніхто. «Відродження» - 4,72%; УКРОП – 4,64%; РПУ Олега Ляшка - 4,34%; ВО «Свобода» - 4,47%; «Сила людей» - 3,05%; «Самопоміч» - 1,93%.
У селах довкола Конятина ще три партії подолали 5-відсотковий бар`єр. Це «Відродження» - 7,1%, УКРОП - 6,31%; РПУ Олега Ляшка - 5,36%. ВО «Свобода», Опоблок і «Наш край» набрали трохи більше 3-х відсотків голосів виборців. «Самопоміч» - 2,68 відсотка.
Який результат буде тепер, покажуть вибори 30 квітня.