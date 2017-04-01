Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)

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Новини
13:23
04 квітня

До рибоохоронного патруля Чернівецької області відібрано 7 патрульних

13:12
04 квітня

Чернівецькі рятувальники отримають пожежно-рятувальну техніку

16:30
03 квітня

Муніципальна бібліотека ім. Добрянського запрошує чернівчан на цікаві зустрічі

15:15
03 квітня

Чернівчани долучаться до обговорення питання про перейменування вулиці Челюскінців на вулицю Кайндля Раймонда Фрідріха

15:13
03 квітня

Громадські слухання з приводу перейменування вулиці Новикова-Прибоя Олексія на вулицю Сбієра Іона відбудуться 4 травня

15:02
03 квітня

Задекларувати доходи можна в електронному вигляді

15:01
03 квітня

Порядок заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів

14:59
03 квітня

Цього року на підтримку армії чернівчани сплатили 20 млн. грн.

14:44
03 квітня

Що зміниться для працівників при запровадженні електронних трудових книжок?

13:37
03 квітня

Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у лютому 2017 року

13:30
03 квітня

У Чернівцях представлять унікальну програму "Етика-Політика-Економіка"

13:28
03 квітня

Особливості прийняття на роботу одиноких матерів

13:10
03 квітня

Зміни в оплаті навчання за рахунок підприємства

12:49
03 квітня

Зазнав змін Порядок проведення зустрічних звірок

12:14
03 квітня

Чернівецька область: протягом вихідних виникло 19 пожеж, на одній із них травмовано людину

11:51
03 квітня

Лісівники Берегометського ЛМГ забезпечили місцевий дендропарк саджанцями екзотичних дерев

11:50
03 квітня

До завершення кампанії декларування доходів залишився місяць

11:48
03 квітня

Довідку про доходи можна отримати не відвідуючи податкову

11:47
03 квітня

Використовуйте можливості електронних сервісів ДФС

11:41
03 квітня

Чернівці потребують сучасних громадських просторів, привабливих для чернівчан та туристів

11:34
03 квітня

Чернівецький міський відділ звертається до релігійних громад та священнослужителів міста з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки у культових спорудах

11:18
03 квітня

У Чернівцях 3 дні не буде води. Чернівчан просять накопичити необхідний запас води

10:58
03 квітня

У турецького перевізника вилучено товару на майже 2 мільйона гривень

10:49
03 квітня

Маєш ідею як покращити наші Чернівці? Приєднуйся до “Бюджету ініціатив чернівчан” (відео)

10:36
03 квітня

З 1 квітня зростає мінімальний розмір допомоги по безробіттю

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.
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Що, Де, Коли
4 квітня о 12.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться презентація перспектив реалізації у Чернівцях проекту із облаштування громадського простору Urban Hub у формі соціального підприємства.
4 квітня о 12.00
у Чернівецькій гімназії № 4 о 12.00, та гімназії № 5 о 13.00 Український католицький університет проведе презентацію бакалаврської програми «Етика-Політика-Економіка».
Більше інформації про програму є на сайті УКУ: http://vstup.ucu.edu.ua/ppe/ та на сайті програми: http://epe.ucu.edu.ua.
4 квітня о 15.00
голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук візьме участь у [b]передачі пожежно-рятувальної техніки в підпорядковані підрозділи Управління ДСНС України у Чернівецькій області. [/b]
6 квітня о 10.30
у Червоній залі Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковича відбудеться пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», яка проходить під егідою ЮНЕСКО.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
6 квітня о 11.30
у м. Кіцмані на обласному збірному пункті відбудеться перша урочиста відправка молодого поповнення військовослужбовців строкової військової служби до лав Збройних Сил України.
Транспорт буде надано за адресою м. Чернівці, вул. Головна 119 (міський військовий комісаріат). Відправленя о 10.00 годині.
8 квітня
8 квітня
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)

Вчора, 14:48 / Коментарів: 0
Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ.
До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець та ін.

Вже починають висувати кандидатів на усіх округах. А до кожної громади буде обиратися по 22 кандидати.

Першим почало ВО «Батьківщина». Кандидатом на голову до Конятинської ОТГ це об`єднання висунуло голову Довгопільської сільської ради Петра Лахмана. А на голову Селятинської ОТГ -жителя Верхнього Ялівця і голову Шепітської сільської ради Валерія Полянчука.

Якщо у Конятині Лахману буде не так уже й багато конкурентів, то у Селятині Полянчук матиме принаймні одного – теперішнього голову Селятинської сільської ради Андрія Бойчака, котрий послуговується великою повагою в селі, має велику й поважну в горах родину. Тож «батьківщинівцям» буде серйозна конкуренція. Тим паче, що народний депутат України від БПП «Солідарність» Іван Рибак активно «працює» у Карпатах. А те, що він вміє працювати на виборах, засвідчили недавні результати у Вижницькому та Сторожинецькому районах. Там БПП «Солідарність» взяла два перших і одне друге місце.

Окрім цих партій, активно діє там і «Самопоміч». Нарешті партійці зрозуміли, що довірою людей не варто нехтувати. Вони прагнуть подати своїх кандидатів як на посади голів, так і на кожен округ.

Таким чином мажоритарні вибори у сільських громадах перетворюються у боротьбу міжпартійну. Інтерес партій до багатства Карпат не стихає, а навпаки, посилюється.

Якщо партії повторять свої результати 2015 року, то одноосібним лідером виборів стане БПП «Солідарність», яка тоді у велетенському окрузі набрала 46,5% голосів. У Конятинському -36,6%.

ВО «Батьківщина» за результатом йшло на другому місці - відповідно 11,86 та 16,58 відсотка.

Далі - АПУ: 10,77 та 9,77%.

У селах довкола Селятина 5-відсоткового бар`єра тоді не подолав ніхто. «Відродження» - 4,72%; УКРОП – 4,64%; РПУ Олега Ляшка - 4,34%; ВО «Свобода» - 4,47%; «Сила людей» - 3,05%; «Самопоміч» - 1,93%.

У селах довкола Конятина ще три партії подолали 5-відсотковий бар`єр. Це «Відродження» - 7,1%, УКРОП - 6,31%; РПУ Олега Ляшка - 5,36%. ВО «Свобода», Опоблок і «Наш край» набрали трохи більше 3-х відсотків голосів виборців. «Самопоміч» - 2,68 відсотка.

Який результат буде тепер, покажуть вибори 30 квітня.
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