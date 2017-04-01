Що зміниться для працівників при запровадженні електронних трудових книжок?

Уже в цьому році в Україні може початися заміна паперових трудових книжок електронними.



Пенсійний фонд планує всім працюючим видати електронні посвідчення, які замінять паперові трудові книжки. Для цього вже модернізовано реєстр застрахованих осіб (які працюють офіційно і за них роботодавець платить страхвнесків в ПФ) – тепер він єдиний по всій країні. Перші ID-картки замість паперових книжок планують видавати вже до кінця року.



Як це працюватиме?



E-книжка виглядає як пластиковий паспорт або водійські права: фото, прізвище, ім’я та по батькові, підпис власника, термін дії і називається "Посвідчення застрахованої особи". На підставі кількості років сплати страхових внесків розраховується трудовий стаж, що дає право на пенсію, який внесуть в e-книжку (нагадаємо, сьогодні чоловікові для отримання пенсії потрібно офіційно відпрацювати 35 років, жінці – 30 років). Далі вже кадровики будуть зобов'язані вносити і до реєстру, і в e-книжку всі дані про працівника: коли прийнятий, на яку посаду, коли переведений на іншу посаду або звільнений, за якою статтею.



Але так як реєстр сплати страхвнесків ведеться тільки з 1.07.2000 р., то повністю відмовитися від паперових книжок зможуть лише ті, хто почав офіційно працювати після цієї дати. Решті при розрахунку трудового стажу поки доведеться пред'явити і паперову книжку.



Через кілька років від усіх роботодавців будуть вимагати оцифрувати дані паперових трудових книжок і внести до реєстру, завіривши e-підписом кадровика. Це послужить захистом від шахрайства, бо зараз трудові книжки вільно продаються, і внести завірену печаткою запис про нібито роботу до 2000 р. (коли вівся облік сплати страхових внесків) в якійсь зниклій фірмі для шахраїв не складе труднощів. Також звільненому по «поганій» статті КЗпП (втрата довіри, порушення дисципліни) не вдасться «втратити» трудову книжку, щоб приховати цей факт.



Плюси і мінуси нововведення



Головним плюсом від введення е-книжок є достовірність і збереження даних про працівника, а також зниження витрат роботодавця на утримання штату кадрової служби.



Так, довідку про зарплату можна буде отримати в мережі.



Якщо е-реєстр запрацює, то кадровикам стане зрозумілішою трудова біографія працівника, за якою статтею він був звільнений. Це дозволить не брати на роботу потенційних прогульників і нечистих на руку.



Якщо в паперовій трудовій книжці людина легко може помітити неточність і попросити її виправити, то з e-книжкою це складніше. Виправити неточність в реєстрі можна тільки через суд. А вона впливає на страховий стаж і пенсію.



Ірина ОЩИПКО

начальник відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації

нормативно-правових актів, правової роботи та правової

освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області