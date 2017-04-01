Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у лютому 2017 року

Що, Де, Коли

в Ратуші ( каб.202) відбудеться презентація перспектив реалізації у Чернівцях проекту із облаштування громадського простору Urban Hub у формі соціального підприємства.



у Чернівецькій гімназії № 4 о 12.00, та гімназії № 5 о 13.00 Український католицький університет проведе презентацію бакалаврської програми «Етика-Політика-Економіка».

Більше інформації про програму є на сайті УКУ: http://vstup.ucu.edu.ua/ppe/ та на сайті програми: http://epe.ucu.edu.ua.

у Червоній залі Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковича відбудеться пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи» , яка проходить під егідою ЮНЕСКО.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: