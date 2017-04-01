Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у лютому 2017 року

У січні–лютому п.р. населенню Чернівецької області було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги (без урахування електроенергії) 335,6 млн.грн, сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 252,8 млн.грн (у січні–лютому 2016р. – 188,6 млн.грн). Рівень оплати у січні–лютому п.р. становив 75,3% - інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
На кінець лютого п.р. залишається заборгованість населення за газопостачання – 105,1 млн.грн, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 70,1 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 16,9 млн.грн, вивезення побутових відходів – 2,4 млн.грн.
Крім того, у лютому п.р. населенням сплачено за електроенергію 64,0 млн.грн (у лютому 2016р. – 44,7 млн.грн). Заборгованість з оплати електроенергії на кінець лютого п.р. становила 178,3 млн.грн (на кінець лютого 2016р. – 159,3 млн.грн).
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку (із урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт•год) у лютому п.р. порівняно з лютим 2016р. зменшились 11,1% і становили 1052,0 грн.