Гонтарева написала заяву про відставку, – Луценко

Голова Нацбанку Валерія Гонтарева написала заяву про відставку. Однак, нову кандидатуру на пост голови НБУ ще не обговорюють, бо "коаліцію Гонтарева влаштовує".
Про це заявила народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Ірина Луценко, пише видання "Сегодня".
"Я вважаю, що той фронт роботи, який вона на себе поклала, вона виконала, тому написала заяву", – пояснила Луценко.
При цьому сама Гонтарева цю інформацію не підтвердила, але й не спростувала. В коментарі виданюю "Обозреватель" Гонтарева заявила, неодноразово писала заяви про відставку.
"Я вже не раз говорила, що офіційно оголошу, як тільки буде прийнято рішення. Який мені сенс мовчати? Оголосимо, коли я напишу заяву, офіційно скличемо прес-конференцію, обіцяю, що зберемо всіх за місяць", – пообіцяла Гонтарева.
Нагадаємо, ще 1 квітня Гонтарева сказала, що свою місію на посаді вже повністю виконала. Тож вже навіть запропонувала президентові кілька кандидатур свого наступника.