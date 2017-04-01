У Чернівцях представлять унікальну програму "Етика-Політика-Економіка"

4 квітня Український католицький університет проведе презентацію бакалаврської програми «Етика-Політика-Економіка», яка відбудеться у Чернівецькій гімназії № 4 о 12.00 год. та гімназії № 5 о 13.00
Міждисциплінарна бакалаврська програма з політичних наук «Етика-Політика-Економіка» - абсолютно нова для України і пострадянського простору програма. Вона розроблена за оксфордською моделлю, втіленою в курсах Оксфордського, Єльського, Празького та інших університетів.
Мета програми - сформувати лідерів нового типу та дослідити суспільні, політичні та економічні процеси на перетині наук.
«Наша місія - повернути політиці її властиве призначення, а саме: політика, як процес приходу до влади задля втілення програм і стратегій розвитку для служіння гідності людини та спільному благу», – зазначає керівник програми, доктор філософії Юрій Підлісний.
На програмі викладатимуть кращі у країні викладачі та фахівці-практики, з особистими історіями успіху у бізнесі та політиці, а також іноземні професори та лектори з провідних зарубіжних вищих навчальних закладів та міжнародних організацій у сфері освіти та науки.
У навчанні поєднуватимуться теорія і практика, до роботи зі студентами залучатимуть закордонних фахівців, а частину програми викладатимуть англійською мовою. Тривалість навчання – чотири роки. Набір розпочнеться влітку 2017-го.
«Ми хочемо підготувати наших молодих людей до майбутнього та допомогти сформувати їм нові компетенції людини ХХІ століття, а саме: вміння думати, комунікувати і орієнтуватися в ситуаціях, які змінюються. Програма «Етика-Політика-Економіка» є однією із кращих нагод в Україні, щоб відчути себе людиною, яка знає, вміє, може вивчити нові тренди, моделі, думання і в результаті ініціювати інноваційні рішення, а не займатися діяльністю, яку можна легко перейняти», – декан факультету суспільних наук УКУ, співрозробник програми Володимир Турчиновський.
Більше інформації про програму є на сайті УКУ: http://vstup.ucu.edu.ua/ppe/ та на сайті програми: http://epe.ucu.edu.ua.