Особливості прийняття на роботу одиноких матерів

Законодавство про працю передбачає низку гарантій для одиноких матерів, зокрема гарантій під час прийняття їх на роботу.
Згідно з п. 9 постанови пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» одинокою матір’ю вважається:
- жінка, яка не перебуває в шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері;
- вдова;
- інша жінка, яка виховує i утримує дитину сама.
КЗпП (ч. 1 ст. 184) встановлено заборону щодо відмови жінкам у прийнятті на роботу, а також щодо зниження їм заробітної плати з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям – за наявністю дитини віком до 14 років або дитини-інваліда.
У разі відмови в прийнятті на роботу таких жінок власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомляти їм причини відмови в письмовій формі.
Трудовий договір з одинокою матір’ю за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда укладається на загальних підставах.
Відмову в прийнятті на роботу може бути оскаржено в судовому порядку.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 232 КЗпП спори про відмову в прийнятті на роботу жінок, які мають дитину-інваліда, а також одиноких матерів (батьків) - за наявності дитини до 14 років, розглядаються безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах.
Також на таку категорію жiнок поширюються гарантії в разі скорочення працівників на підприємстві, установі, організації.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 184 КЗпП звільнення одиноких матерів, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Таких жінок обов'язково працевлаштовують також у випадках їхнього звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більш як три місяці з дня закінчення строкового трудового договору.
Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області