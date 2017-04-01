Зміни в оплаті навчання за рахунок підприємства

Суттєво збільшено суму, яку юридична чи фізична особа може сплатити за навчання іншої фізичної особи в українських вищих та професійно-технічних закладах, без оподаткування такої суми ПДФО.
Наразі це трикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (у 2017 році - 9600 грн). У минулих роках таким критерієм був граничний розмір доходу у вигляді зарплати, який давав право на отримання податкової соціальної пільги.
Крім того, з 1 січня 2017 року для студентів, які вивчилися коштом роботодавця, скасовано обов’язок з відпрацювання у такого роботодавця протягом 3 років після закінчення навчального закладу. Раніше діяла норма, яка передбачала оподаткування ПДФО усієї суми, сплаченої за навчання у випадку припинення працівником трудових відносин з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання.
Галина ПШЕНИЧКО
головний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів
управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області