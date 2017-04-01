За матеріалами СБУ заочно засуджено бойовика «ДНР»

Вступив у законну силу вирок Шевченківського районного суду м.Чернівців стосовно жителя Донецької області, заочно засудженого за участь в діяльності терористичної організації - повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.
У ході розслідування, яке здійснювали слідчі Управління СБ України в Чернівецькій області, встановлено, що 34-річий чоловік із травня 2014 року є членом терористичної організації т.зв. «ДНР» та брав активну участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України і працівників правоохоронних органів поблизу Донецького аеропорту, а також Іловайська та інших населених пунктів області.
Взявши до уваги всі докази та свідчення, суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді одинадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.