На Вижниччині піротехніки знешкодили 2 ручні гранати

31 березня у місті Вижниця на присадибній ділянці місцевим мешканцем було виявлено підозрілі вибухонебезпечні предмети. Фахівці оглянули знахідку та встановили, що ними виявилась 2 ручні гранати часів І Світової війни. На місці події було виставлено охорону, після чого піротехніки Управління ДСНС України у Чернівецький області вилучили та знешкодили вибухонебезпечний предмет у встановленому порядку - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Щоб запобігти травмуванню людей під час виявлення таких знахідок, Управління ДСНС України у Чернівецькій області застерігає: у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на вибухонебезпечні, в жодному випадку не торкайтеся їх руками. Місце знахідки огородіть підручними предметами яскравих кольорів та після цього відразу повідомте про виявлення за номерами 101 або 102. Пам’ятайте, незважаючи на те, як довго боєприпаси знаходились у землі, вони можуть зберігати свою бойову здатність. Тому у разі їх виявлення дотримуйтесь правил безпеки.