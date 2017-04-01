Чернівецька область: протягом вихідних виникло 19 пожеж, на одній із них травмовано людину

Протягом вихідних у Чернівецькій області виникло 19 пожеж, у 12 випадках горіла суха трава на відкритій території. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Так, 2 квітня у с. Виженка Вижницького району чоловік спалював сміття та траву на відкритій території. Оскільки погода була вітряна, вогонь почав поширюватися на значну площу. Помітивши це, чоловік спробував загасити полум’я самотужки, однак із власної необережності був травмований: на ньому загорівся одяг, внаслідок чого чоловік отримав 80 відсотків опіків тіла різного ступеня. Те, що сталося, помітили місцеві жителі, та викликали вогнеборців і швидку. Рятувальники допомогли медикам доправити потерпілого до карети швидкої допомоги, разом із тим, проводили заходи ліквідації пожежі. У результаті вогнем було знищено траву на площі 1 га. 66-річний чоловік із травмами був госпіталізований до Вижницької центральної районної лікарні, стан потерпілого важкий.
Того ж дня у с. Нова Жадова Сторожинецького району сталася пожежа у житловому будинку. До пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановленої особи, яка спалювала на близькій відстані до споруди суху траву. Поривами вітру полум’я перекинулося на покрівлю будинку та поширилось далі. Швидкому розповсюдженню вогню сприяло те, що будинок був повністю дерев’яним, до того ж, у ньому ніхто не проживав, тому пожежу помітили місцеві мешканці тоді, коли вогнем було охоплено значну площу. На місце події прибули рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини № 12 м. Сторожинця та місцеві пожежні команди сіл Стара Жадова та Комарівці. Вогнеборці ліквідували пожежу, запобігши подальшому поширенню вогню та попередивши його перекидання на поруч розташовану будівлю. Вогнем було знищено покрівлю та перекриття будинку, домашнє майно.
Окрім цього, пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували пожежі внаслідок спалювання сухої трави у Кіцманському, Сокирянському, Хотинському, Герцаївському, Заставнівському, Глибоцькому районах та місті Чернівці. Тричі рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж у житлових будинках та тричі у господарських будівлях. Також одна пожежа сталася у автомобілі у місті Чернівці.