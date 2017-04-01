Лісівники Берегометського ЛМГ забезпечили місцевий дендропарк саджанцями екзотичних дерев

В рамках Всеукраїнської акції Держлісагентства України «Майбутнє лісу – у твоїх руках!» громадськість, керівники органів влади селища Берегомет, що на Буковині, разом з лісівниками поповнили місцевий дендропарк унікальними екзотичними деревами. Про це інформує прес-служба Берегометського лісомисливського господарства.
Дендропарк розташований на території Берегометської районної лікарні. Тому до висаджування дерев активно долучилися працівники цього медичного закладу.
Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство» надало для посадки саджанці платану західного, метасеквої, кипарисовика Лавсона, ялиці одноколірної, дубу червоного.
- Ми вдячні спеціалістам з лісових культур Берегометського ЛМГ, що піклуються про дендропарк. Завдяки їм він став окрасою, історичною цінністю нашого селища, пам’яткою природи, відомою далеко за межами області, – розповідає голова Берегометської селищної ради Сергій Боднарюк.
Гордістю Берегометського дендропарку є два шпилькові дерева – псевдомодрини золотистої, яку у природному середовищі можна побачити тільки в дельті річки Яндзи у Китаї. Росте тут сосна кедрова європейська, тис ягідний, тюльпанові дерева. Всього у парковій колекції 54 види інтродукованих дерев.