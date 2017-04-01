До завершення кампанії декларування доходів залишився місяць

З 1 січня 2017 року стартувала кампанія декларування доходів громадян, яка завершиться цього року 3 травня. Про попередні результати розповів начальник Чернівецької об’єднаної державної податкової інспекції Микола Загарюк.



Протягом трьох місяців кампанії декларування громадяни, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, подали 1066 декларацій про майновий стан і доходи, з них 868 – чернівчани та 198 жителів Глибоцького району. Загальна сума задекларованих доходів складає 71,6 млн. грн.



Традиційно, найбільш активними декларантами, є спадкоємці. Так, з початку року 217 громадян задекларували 22,4 млн. грн. доходів, отриманих у вигляді спадку.



В останній тиджень березня про минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн., повідомили троє чернівчан. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 10,4 млн. грн. Найбільша задекларована сума - 4,0 млн. грн. Їх задекларувала чернівчанка 1985 р.н.» ,- розповів Микола Васильович,- традиційно, найбільше декларантів звітують в останні дні кампанії декларування, тому, сподіваюсь, що цього року серед декларантів буде навіть більше мільйонерів ніж торік.



За підсумками минулорічної кампанії декларування доходів, 26 чернівчан задекларували доходи у понад мільйон гривень.

Зверніть увагу, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає:



- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення тощо;



- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами;



- при отриманні іноземних доходів;



- та в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.



За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.



Поштою документи слід надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.



Можна відзвітувати і в Центрі обслуговування платників, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а. У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



