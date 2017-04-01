Довідку про доходи можна отримати не відвідуючи податкову

В рамках кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування доходів державних службовців громадяни можуть скористатися сервісом «Електронний кабінет платника» та отримати відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді та отримати відомості про доходи в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).
Безкоштовно отримати ЕЦП можна в акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (АЦСК ІДД).
Ознайомитись з Порядком отримання відомостей про доходи (про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків) засобами «Електронного кабінету платника» можна на офіційному веб-порталі ДФС - повідомляєвідділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.