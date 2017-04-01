На Буковині чиновник приховав відомості про дохід у понад 300 тисяч гривень

Прокуратурою Чернівецької області спільно з Управлінням захисту економіки у Чернівецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України здійснюється вивчення стану виконання посадовими та службовими особами державних установ вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю. Про це повідомляє Прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Зокрема, системне опрацювання відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також інших відкритих джерел та баз даних у мережі Інтернет засвідчило, що посадовою особою Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області не повідомлено про суттєві зміни у майновому стані.
Так, у вересні 2016 року декларант і члени його сім’ї продали житловий будинок та земельну ділянку.
За результатами відчуження зазначеного нерухомого майна декларант отримав дохід в сумі 310 000 грн., проте зазначену інформацію не вніс до Єдиного державного реєстру.
У зв’язку з цим, Управлінням захисту економіки в Чернівецькій області складено протокол за ч.2 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).
Крім того, прокуратурою області внесено подання до Державної екологічної інспекції України з приводу проведення службового розслідування та притягнення посадовця до дисциплінарної відповідальності.