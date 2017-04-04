в Ратуші ( каб.202) відбудеться презентація перспектив реалізації у Чернівцях проекту із облаштування громадського простору Urban Hub у формі соціального підприємства.
Проект буде реалізовуватися за результатом відкритого інвестиційного конкурсу, який готується міською владою.
Конкурс на облаштування громадського простору Urban Hub у формі соціального підприємства проводиться для організації у Чернівцях сучасного комунікативного майданчика, як початкової ланки інфраструктури для розвитку сфери ІТ та інновацій, просування проектів, що розвиватимуть міське середовище.
Предметом Конкурсу є право на облаштування та функціонування громадського простору Urban Hub у формі соціального підприємства як ефективного бізнес-проекту за адресою: м.Чернівці, вул. С.Бандери, 1.