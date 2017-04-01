Чернівці потребують сучасних громадських просторів, привабливих для чернівчан та туристів

Презентація перспектив реалізації у Чернівцях проекту із облаштування громадського простору Urban Hub у формі соціального підприємства відбудеться 4 квітня в Ратуші.
Проект буде реалізовуватися за результатом відкритого інвестиційного конкурсу, який готується міською владою.
Конкурс на облаштування громадського простору Urban Hub у формі соціального підприємства проводиться для організації у Чернівцях сучасного комунікативного майданчика, як початкової ланки інфраструктури для розвитку сфери ІТ та інновацій, просування проектів, що розвиватимуть міське середовище.
Предметом Конкурсу є право на облаштування та функціонування громадського простору Urban Hub у формі соціального підприємства як ефективного бізнес-проекту за адресою: м.Чернівці, вул. С.Бандери, 1.
Метою Конкурсу є створення у місті Чернівцях сучасного ефективного центру спілкування, який став би платформою для проведення громадськими активістами, митцями та жителями міста важливих для Чернівців подій, слугував би позитивним прикладом об’єднання бізнесу та громадянського суспільства, а також став би надійним донором для фінансування громадських соціальних проектів, що розвиватимуть міське середовище Чернівців. Таке поєднання сприятиме активізації проактивного кластера міста, що даватиме імпульс ініціативам та зберігатиме динаміку їх розвитку, насамперед, в сфері ІТ та інновацій.
Ініціатором презентації є Чернівецька бізнес группа. До участі у заході запрошуються депутати, члени виконавчого комітету, інші представники влади, підприємці, громадські активісти, журналісти, небайдужі чернівчани.
Захід відбудеться 4 квітня о 12.00 в Ратуші ( каб.202)
Не будь байдужим! Підтримай ідею створення у Чернівцях громадського простору для тих, хто вважає, що місто Чернівці має бути комфортними для життя: зеленим, технологічним, інноваційним, зручним, красивим та підпорядкованим інтересам громади!