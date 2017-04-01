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Більше інформації про програму є на сайті УКУ: http://vstup.ucu.edu.ua/ppe/ та на сайті програми: http://epe.ucu.edu.ua.
6 квітня о 10.30
у Червоній залі Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковича відбудеться пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», яка проходить під егідою ЮНЕСКО.
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8 квітня
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Чернівецький міський відділ звертається до релігійних громад та священнослужителів міста з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки у культових спорудах

Сьогодні, 11:34 / Коментарів: 0
Чернівецький міський відділ звертається до релігійних громад та священнослужителів міста з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки у культових спорудахЗ наближенням великого релігійного свята – Воскресіння Христового – Чернівецький міський відділ звертається до релігійних громад та священнослужителів міста з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки у культових спорудах, адже саме в ці святкові дні дані об‘єкти відвідує велика кількість населення.
Як свідчить статистика, випадки виникнення пожеж частішають саме у вихідні та святкові дні. Нерідко причиною загибелі та травмування людей на пожежах стає порушення правил пожежної безпеки.

Аби не затьмарити собі свята, дотримуйтеся правил безпечного поводження з вогнем, особливо будьте обережні зі свічками. Під час приготування пасхальних страв не забувайте про правильне поводження з вогнем під час експлуатації печей та електроприладів. У жодному разі не слід залишати їх ввімкненими на період своєї відсутності. Не залишайте дітей без нагляду!

Багаторічний аналіз пожеж дає підстави стверджувати, що так званий людський фактор – головна причина чи не кожної пожежі. Найбільшу небезпеку створюють самі люди, безпечність їх поведінки.

Як кажуть в народі, береженого Бог береже. Тож, шановні буковинці, щоб не сталося лиха, ще раз звертаємось до Вас: дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки під час Великодніх свят. Адже тільки від Вас залежить Ваша особиста безпека та благополуччя!

Віктор Колодрівський
начальник Чернівецького міського відділу
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області
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