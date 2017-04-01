З наближенням великого релігійного свята – Воскресіння Христового – Чернівецький міський відділ звертається до релігійних громад та священнослужителів міста з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки у культових спорудах, адже саме в ці святкові дні дані об‘єкти відвідує велика кількість населення.
Як свідчить статистика, випадки виникнення пожеж частішають саме у вихідні та святкові дні. Нерідко причиною загибелі та травмування людей на пожежах стає порушення правил пожежної безпеки.
Аби не затьмарити собі свята, дотримуйтеся правил безпечного поводження з вогнем, особливо будьте обережні зі свічками. Під час приготування пасхальних страв не забувайте про правильне поводження з вогнем під час експлуатації печей та електроприладів. У жодному разі не слід залишати їх ввімкненими на період своєї відсутності. Не залишайте дітей без нагляду!
Багаторічний аналіз пожеж дає підстави стверджувати, що так званий людський фактор – головна причина чи не кожної пожежі. Найбільшу небезпеку створюють самі люди, безпечність їх поведінки.
Як кажуть в народі, береженого Бог береже. Тож, шановні буковинці, щоб не сталося лиха, ще раз звертаємось до Вас: дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки під час Великодніх свят. Адже тільки від Вас залежить Ваша особиста безпека та благополуччя!
Віктор Колодрівський
начальник Чернівецького міського відділу
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області