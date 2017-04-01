Разом з дошками до Румунії «їхали» сигарети

У вантажівці, що перевозила до Румунії дошки, співробітниками Чернівецької митниці ДФС у присутності представників Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи та Міжрегіональної митниці ДФС виявлено приховані 12 коробів сигарет. Про це інформує прес-центр Чернівецької митниці.
До митного контролю у пункті пропуску «Порубне» водієм транспортного засобу комерційного призначення однієї з чернівецьких фірм було подано товаросупровідні документи, відповідно до яких у вантажному приміщенні напівпричепа переміщувалися дошки букові та грабові (відправник – Хотинський лісгосп). При здійсненні митних формальностей пошкоджень митного забезпечення, металевих пломб та троса не виявлено, однак за результатами огляду напівпричепа встановлено, що поміж товаром приховано 6000 пачок сигарет марки «ROTHMANS» вартістю 114 000 грн.
Як з‘ясувалося, водій авто, мешканець Хотинщини, наприкінці 2016 року уже притягувався до адміністративної відповідальності за спробу незаконно перемістити через кордон тютюнові вироби у гальмівних ресиверах напівпричепа. Тож наразі щодо порушника запроваджено справу про порушення митних правил за частиною 2 статті 483 Митного кодексу України, санкція якої передбачає накладення штрафу у розмірі 200 відсотків вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил.