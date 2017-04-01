У турецького перевізника вилучено товару на майже 2 мільйона гривень

Відповідно до поданих товаросупровідних документів до однієї з київських фірм імпортували вживаний одяг вартістю трохи більше 20 тис. доларів США.
Однак під час здійснення митних формальностей у пункті пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» співробітниками Чернівецької митниці ДФС було встановлено суттєві розбіжності переміщуваного товару поданим до митного контролю документам.
Дана невідповідність стосувалася як кількості вантажних місць (фактично на 102 місця більше), так і наявності незадекларованого товару – «сумки жіночі, бувші у використані» вагою 900 кг. Крім того, у салоні транспортного засобу було виявлено документи, що дають підстави стверджувати про значно більшу вартість вмісту вантажівки, ніж те було зазначено у поданих документах.
Як наслідок, дії громадянина Туреччини було кваліфіковано за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Товар «одяг вживаний, бувший у використанні», «взуття вживане, бувше у використанні» та «сумки жіночі вживані, бувші у використанні» загальною вагою 18 360 кг та вартістю 1 956 000 грн. вилучено. Нагадаємо, що санкція порушеної статті передбачає, крім конфіскації, накладення штрафу у 100-відсотковому розмірі вартості товару.