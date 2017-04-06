у Червоній залі Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковича відбудеться пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», яка проходить під егідою ЮНЕСКО.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Олімпійський та професійний спорт. Олімпійська освіта.
Інноваційні біомеханічні та інформаційнітехнології у фізичній культурі і спорті.
Фізичне виховання різних груп населення.
Медико-біологічні основи фізичної культури та спорту.
Теоретико-методологічні аспекти підготовки фахівців галузі фізичної культури і спорту.
Психологічні та історичні аспекти фізичної культури і спорту.
Науково-методичні основи здоров’я людини, рекреації та фітнесу.
Актуальні проблеми управління навчальним процесом у фізичному вихованні.
Проблеми формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, міжнародні аспекти безпеки життєдіяльності.