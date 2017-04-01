Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року. Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.
у Чернівецькій гімназії № 4 о 12.00, та гімназії № 5 о 13.00 Український католицький університет проведе презентацію бакалаврської програми «Етика-Політика-Економіка». Більше інформації про програму є на сайті УКУ: http://vstup.ucu.edu.ua/ppe/ та на сайті програми: http://epe.ucu.edu.ua.
у Червоній залі Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковича відбудеться пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», яка проходить під егідою ЮНЕСКО. НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська. У програмі заходу: виступи колег, друзів.
Маєш ідею як покращити наші Чернівці? Приєднуйся до “Бюджету ініціатив чернівчан” (відео)
Сьогодні, 10:49 / Коментарів: 0
Маєш ідею як покращити наші Чернівці? За допомогою “Бюджету ініціатив чернівчан” саме ти може ш вирішувати як витрачатиметься частина коштів нашого бюджету. З 1 квітня по 15 травня триватиме прийом проектних пропозицій чернівчан для участі у конкурсі на отримання коштів для їх впровадження за рахунок “Бюджету ініціатив чернівчан”.
Що можна зробити за рахунок Бюджету ініціатив? Створити новий громадський простір, зелену зону, встановити дитячий, спортивний майданчик, провести благоустрій території двору, мікрорайону, скверу, парку, модернізувати міську інфраструктуру, організувати культурно —мистецький захід чи соціальну акцію, втілити будь-яку іншу інноваційну ідею, спрямовану на розвиток міста, підвищення його комфортності та привабливості. Проекти поділяються на малі та великі. На реалізацію малого проекту виділяється до 300 тисяч гривень, великого проекту – до 1 мільйона гривень. На впровадження проектів чернівчан у бюджеті міста планують передбачити 10 млн. гривень. Великий проект повинен мати попередню підтримку не менше 50 осіб, які зареєстровані і проживають на території міста Чернівців, що засвідчується відповідними підписами. Малий проект повинен мати попередню підтримку не менше 25 осіб, які зареєстровані і проживають на території міста Чернівців, що засвідчується відповідними підписами.
Проект – це програма, план дій, комплекс робіт, викладені у формі описання із належними обґрунтуваннями, розрахунками, кресленнями(картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації за рахунок коштів Бюджету ініціатив чернівчан.
У разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану міста Чернівців.
В рамках Бюджету ініціатив чернівчан не фінансуються проекти, які: – Суперечать чинному законодавству України . – Суперечать напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами. – Передбачають винятково розробку проектної документації. – Носять незавершений характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів). – Передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту. – Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів міського бюджету. – Містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.
Проект повинен бути реалізований впродовж одного бюджетного року.
На стадії розробки проекту ініціатор може звернутись за консультацією до будь-якого департаменту, управління, відділу міської ради ,до компетенції якого відноситься дане питання. Посадові особи зобов’язані допомогти у формуванні типового кошторису ініціативи.
Автором проекту може бути фізична особа, якій виповнилося 16 років, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), орган самоорганізації населення (ОСН); житлово-будівельний кооператив (ЖБК); житлово-будівельне товариство (ЖБТ) та інші громадські організації. Від одного автора впродовж одного року може надходити і бути зареєстровано не більше одного проекту.
Для участі у конкурсі необхідно заповнити форму проекту. Прийом проектних пропозицій від чернівчан у рамках Бюджету участі триватиме з 1 квітня до 15 травня в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), що знаходиться за адресою: вул. Героїв Майдану, 7 та вул. І.Підкови, 2. До того ж проект можна подати через електронну систему “Громадський проект” ( gb.city.cv.ua ).
Усі подані проекти підлягають попередній оцінці, яка включає технічну та експертну оцінки. Попередню оцінку проводить Експертна рада, до складу якої входять входити фахівці виконавчих органів Чернівецької міської ради (не більше 4 осіб), представники громадськості (не більше 3 осіб за поданням Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради), депутати міської ради або їх представники (по 1 представнику від фракції).
Проекти, які отримали позитивну попередню оцінку, будуть виставленні на голосування, яке триватиме з 10 до 25 жовтня цього року. Ті проекти, які наберуть найбільшу підтримку чернівчан, будуть взяті до реалізації у 2018 році.
Консультації щодо участі у конкурсі проектів програми «Бюджет ініціатив чернівчан» можна отримати у міській раді: Центральна площа, 1, каб.106. (Відділ інформації та зв’язків з громадськістю), тел.52-25-79
Мрії здійснюються!Лише повір у себе!Візьми участь в проекті «Бюджет ініціатив чернівчан»!