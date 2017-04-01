Василь Гостюк – заступник голови Чернівецької ОДА

Сьогодні, 3 квітня, з понеділка приступив до виконання своїх обов'язків заступник голови Чернівецької ОДА Василь Гостюк. Він переміг у конкурсі всіх своїх конкурентів, набравши найбільше балів.
Василь Гостюк народився у 1974 році, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і правового забезпечення туризму Київського університету туризму, економіки і права.
У 2015 році став депутаттом Чернівецької обласної ради від об'єднання "Самопоміч".
Василь Гостюк запам'ятався тим, що добився вилучення газового родовища у селищі Красноїльськ від фірми, котра зареєстрована в офшорній зоні.