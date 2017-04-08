ОСВІТЯНСЬКІ ВІДКАТИ В ЧЕРНІВЦЯХ

Новина про хабар розміром у 230 тисяч гривень основному закупівельнику управління освіти Чернівецької міської ради за “правильний” тендер облетіла всю Україну. Підозрюваний Сергій Колешня, за інформацією правоохоронців, “обіцяв заявнику посприяти в отриманні тендеру на проведення поточних і капітальних ремонтів у школах та садочках Чернівців.За свою допомогу посадовець вимагав винагороду у розмірі 230 тисяч гривень. Вказана сума коштів становить 10% від загальної суми тендеру”.Начальника групи централізованого господарського обслуговування Управління освіти Чернівецької міської ради, за словами депутатів міської ради, вже відпустили під заставу в 80 тисяч гривень. І хоча начальник групи зараз не займається обслуговуванням освіти міста, а керівника міської освіти відсторонили, справа їх живе: управління працює, витрачає кошти, закуповує послуги і товари. Тож, давайте поговоримо про освітянські закупівлі і відкати в Чернівцях.Відео затримання від ГУ НП в Чернівецькій області.ВІДКАТ ТЕНДЕРНИЙ, АБО 199 900Одразу після затримання посадовця в Чернівецькій міській раді була створена робоча група, аби перевірити закупівлі. За словами начальника управління освіти Сергія Мартинюка, вона (як неочікувано!) “не знайшла суттєвих порушень у питаннях тендерних закупівель”.Світлина - Молодий буковинець- Міським головою була створена спеціальна комісія, яка вивчала це питання, управління освіти надавало певні документи. У складі комісії був представник депутатського корпусу депутат Андрій Кандиба. Відбулося декілька засідань цієї комісії. Я особисто був присутній на останьому засіданні цієї комісії. Комісія була створена у складі дев'яти людей, на засіданні було восьмеро осіб. Комісія у складі семи осіб проголосувала за формулювання, що управління освіти в питаннях закупівель діяло в межах чинного законодавства. Були виявлені певні чи недоречності, чи певні недопрацювання. Але, знову ж таки, комісія сформулювала своє бачення — до прикладу, передбачити певне фінансувавння для більш належного оформлення кошторисних робіт. Пропозиція слушна, ми не раз її висловлювали, - сказав Мартинюк. (“Молодий буковинець” від 27 березня 2017 року).Насправді немає порушень? Навіть підозр? Серйозно?А якщо уважно глянути в Прозорро на всі закупівлі, які завершені управлінням освіти Чернівецької міської ради з визначеними переможцями? Якщо навіть не вдаватися до зв'язків між фірмами-улюбленцями (вірніше, ФОПами), одразу очі ріже сума закупівель, яка з'являється в 27 випадках з 159 завершених закупівель управління освіти міськради (станом на 30 березня 2017 року). Ця очікувана сума від 199 000 до 199 900 грн. заявлена управлінням і на закупівлю послуг з ремонту, і на закупівлі штор, телевізорів, кухонного обладнання. Все по 199 999 грн.!Розуміємо, що така цифра закладалась у плані закупівель управління освіти, який на 2016 рік формувався наприкінці попереднього 2015 року. Чому ж управління так полюбило цю суму — 199 000 грн.?А тому, що відповідно до закону “Про публічні закупівлі”, все, що до 200 тисяч гривень (закупівля товарів і послуг), - це допоріг. Тобто, можна закуповувати без конкурсу, а на порталі “Прозорро” викладати лишень договори. От якби лиш міська рада не вирішила йти на конкурси і на допорогах...ЗАКОНЗакупівлі, очікувана вартість яких менша 200 000 грн (для товарів, послуг) та 1,5 млн грн (для робіт), а також менша 1 млн грн для товарів і послуг, 5 млн грн – для робіт (для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання), вважаються “допороговими”. Якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 000 грн (для товарів, послуг), для робіт - 1,5 млн грн, то вони вважаються “надпорогові” та підпадають під сферу застосування Закону України “Про публічні закупівлі”. ( ст. 2 Закону України “Про публічні закупівлі”. )Але повернемось до нашого “безпорушного” управління освіти Чернівецької міської ради. Отож, маємо 27 закупівель протягом 2016 року з заявленою сумою за товари і послуги від управління від 199 000 до 199 900 грн. Якщо проаналізувати ці закупівлі, то виявляється, що там, де не було конкурсів (а таких закупівель третина), ціна в договорі була практично такою ж, як і пропонувало управління. Економія коливалась від 0 до 14 тисяч грн. А там, де були конкурси, економія складала до 85 тисяч гривень (пам'ятаємо про типову суму тендеру в 199 900 грн.).Найбільшим везунчиком не конкурувати, а отримувати гроші від управління, є ФОП Ткачук С.В. (3032422738). Він у грудні 2016 року під ялинку отримав сім договорів (два з них з претензією на конкуренцію, але конкурента комісія “відхилила”, незважаючи на ціну, нижчу на 30-40 тисяч).ФОП Ткачук С.В. отримав кошти на поточні ремонти в шести навчальних закладах міста Чернівці, на постачання штор і портьєр. Ціна всіх договорів виявилася нижчою від заявленої управлінням на 2250 грн. А тепер, увага, на закупівлі з ремонту в одній лише ЗОШ №38, де був конкурс, і виграв інший ФОП, ціна договору нижча від заявленої на 30 900 грн.Іншими щасливчиками, яких поберегли від конкурсів, є теж ФОПи - Кемаєв І.В. (економія 2 200 грн.), Мазуряк В.П. (економія 14 000 грн), Гаврилюк В.В. (0 грн.), Лучак П.Г. (12 000 грн.). До речі, дехто з цих підприємців брав участь і в конкурсних торгах, де скидали ціну на десятки тисяч гривень.А тепер про закупівлі, де були конкурси.Практично у всіх торгах, де брали участь 3 і більше учасників, сума економії для міського бюджету становила від 30 до 85 тисяч гривень. Так, у конкурсі на поточний ремонт роздягалок спортивного залу вдалось зекономити 85 тисяч гривень, на поточний ремонт підлоги в спортивному залі — 79 тисяч гривень, а на поточний ремонт підлоги в класних кімнатах — 72 тисячі гривень. Загалом, у тих закупівлях, де були конкурси на загальну суму близько 5 млн. грн., вдалось зекономити понад 750 тисяч гривень. Тут більше, аніж 10%. А якщо говорити мовою закупівель управління освіти, то 750 тисяч — це більш як тричі по 199 999 грн.Начальник освіти Сергій Мартинюк може спокійно казати, що не знав про такі справи, адже більшість договорів підписувала його заступниця заступниця Ніна Вітковська. Тому я підготувала табличку для ознайомлення. Так само, як і правоохоронним органами та фінансовій інспекції, куди я залюбки напишу вітального листа.Варто зауважити, що “безконкурсні” закупівлі масово почались у кінці 2016 року.ВІДКАТ ПРОЗОРОСТІ Й ВІДКРИТОСТІІнший відкат, який я помітила в управлінні освіти Чернівецької області, — це відкат у прозорості та відкритості.Ще у 2014 році ми разом з активістами домоглись від Чернівецької міської влади, щоб навчальні заклади публікували інформацію про надходження і витрачання коштів, які здають батьки (на сайтах і в самих навчальних закладах).На жаль, так і не вдалось добитись такого ж оприлюднення інформації щодо бюджетних коштів (я вже й не пригадаю, чому). В березні 2015 року я перевіряла, наскільки виконується обіцянка міської влади. Зі скрипом-рипом, але процес ішов. Думалось, так буде тривати й надалі. Але ні. Готуючи цей блог, я знову перевірила сайти навчальних закладів міста. Виявилось, що у частини шкіл сайти просто перестали працювати, частина - припинила публікувати звіти в тому ж таки 2015 році, частина - як може (хоче), так публікує.Ще більше питань до сайту управління освіти Чернівців — жодної інформації про закупівлі, даних фінансово-господарської діяльності, комунальних підприємств, що підпорядковані управлінню. Це не сайт управління, а блоги, збір коштів. Темінь і невідомість в управлінні освіти, а не прозорість і відкритість.Але повертаємось на початок цього розділу, і ще раз перечитуємо, що вирішила “комісія” і яке управління вправне.ВІДКАТ ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУНаостанок, про, певно, найважливіше — здоровий глузд. Вірніше, його відкат.27 березня 2017 року в Чернівцях відбувалось засідання міської ради, на котрому, цілком логічно, депутати вимагали до слова і до відповідальності керівника управління освіти Сергія Мартинюка. Під час спілкування з депутатами той вибовкав багато цікавого. Особливо про те, як йому “порадили” Сергія Колешню на посаду начальника групи з госпобслуговування,На підтримку Сергія Мартинюка прийшли директори “групою підтримки” і палкими промовами - не зовсім зрозумілими і раціональними - стали на захист начальника.- Право на помилку — це завжди є те право, яке розумні люди держава, суспільство, мають делегувати людині, - зауважила одна з директрис.Від тих виступів тхнуло радянщиною і рабством.Чому ж не делегувати чиновникам право на заниження чи дроблення закупівель, щоб уникати тендерів, на отримання 10% відкату від вартості товарів і послуг, на прийом на роботу “своїх” людей?Тим часом, 30 березня 2017 року на пленарному засіданні сесії Чернівецької міської ради депутати проголосували за протокольне рішення рекомендувати звільнити з посади начальника управління освіти міськради Чернівців Сергія Мартинюка.А 31 березня 2017 року управління освіти Чернівецької міської ради уклало договір на постачання печива і вафлів. Заявлена сума, ви не повірите, 199 700 грн. Але був конкурс, і договір уклали на 141 тисячу грн. Економія 58 тисяч гривень.