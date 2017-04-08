Супрун ініціює повну заборону російських ліків в Україні

Міністерство охорони здоров’я подає зміни в указ президента, який внесе ліки вироблені чи запаковані в Росії під дію санкцій.
Про це розповіла міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун, повідомляє Ліга.
З словами Супрун наразі в Україні зареєстровано багато російських ліків.
Але я не дозволяю перереєстрацію або нової реєстрації ліків, вироблених або навіть запакованих і перевезених з Росії. Зараз ми подаємо зміни в указ президента, щоб ліки та медичні вироби, вироблені в Росії, потрапили під санкції. Щоб ті ліки, які все ще можна закуповувати, – заборонити,
– сказала міністр.
Супрун додала, що таке рішення є політичним.