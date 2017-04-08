Пенсійному фонду області страхувальники заборгували майже 17 мільйонів гривень

В області обліковується 232 страхувальники, які не виконують свої зобов’язання перед державою та її громадянами, заборгованість яких перед Пенсійним фондом України в Чернівецькій області сягає майже 17 млн.грн. Через несплату страхових внесків майже півтисячі осіб, на жаль, залишилися без страхового стажу.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області .

Тож Головне управління Пенсійного фонду України в області черговий раз звертається до громадян не бути байдужими до власного пенсійного майбутнього та цікавитися у керівників своїх підприємств про сплату внесків до Пенсійного фонду. А в разі відсутності – вимагати від роботодавців такої сплати в повній мірі.

Фахівці пенсійної служби наполегливо просять керівників та бухгалтерів підприємств забезпечувати своєчасність розрахунків за взятими зобов’язаннями та дотримуватися правильності заповнення реквізитів при перерахуванні коштів. Адже це сприятимете не лише наповненню бюджету Пенсійного фонду, а й соціальному захисту осіб, які працюють на підприємстві.



