Школярам Хотинщини розповіли про особливості професії рятувальника

Знаючи, які мужні та сильні вогнеборці, у дитинстві багато хлопчиків мріють стати рятувальниками. Щоб діти мали змогу дізнатися більше про роботу працівників Служби порятунку та ознайомитися з особливостями пожежно-рятувальної справи, 30 березня працівники Хотинського районного відділу Управління ДСНС України у Чернівецькій області завітали до Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 2.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Під час заходу «Свято професій», який організували педагоги та учні школи, рятувальники розповіли присутнім, у чому ризик професії вогнеборця, яка основна мета надзвичайників під час пожежі, як доводиться рятувати людські життя та майно і яку освіту слід здобути, щоб стати рятувальником. Учні захоплено слухали працівників пожежного підрозділу, запитували про те, що їх найбільше цікавило. Щоб захід був ще пізнавальнішим для дітей, рятувальники продемонстрували їм бойовий одяг, який надійно захищає вогнеборців при роботі в екстремальних ситуаціях, а також розповіли про призначення та застосування бойового спорядження. Кожен елемент одягу діти могли приміряти на собі та відчути, чи важко працювати рятувальникам у таких умовах.
Для того, щоб діти розуміли, настільки часто рятувальникам доводиться ризикувати життям, щоб допомогти іншим, фахівці районного відділу Управління розповіли учням, скільки пожеж трапилося від початку року на Буковині, навели приклади найбільш резонансних. Вогнеборці наголосили, що майже кожній з них можна було б запобігти, якщо б люди старанніше дотримувались правил пожежної безпеки. Тому рятувальники наостанок ще раз нагадали присутнім правила безпечного поводження з вогнем та те, як діяти у разі пожежі.