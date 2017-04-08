Без одного Василя у Чернівцях … (продовження)

У попередньому матеріалі ми вже писали, що у Чернівецькій міській раді Василь Продан таки втратив монополію на рішення.
Зараз, як мінімум, два Василі і один Олексій тримають у руках центри впливу і прийняття рішень. Як би не хотів Мунтян через Пуршагу надути щоки, що він щось тут вартує – не вартує. Без продажі Батьківщини цього разу все вирішиться.
Згадалося у зв’язку з цим 2011 рік, коли знімали Федорука. Кожен голос був на рахунку. Мунтян тоді не мав такого впливу на свою фракцію, як тепер. Тоді продавав Батьківщину Гасюк. І його продажні депутати могли знімати Федорука. Та незважаючи на це був один депутат. Нібито не гасюківський. Це – Микола Кирилюк. Від його голосу залежала доля міського голови. І що ж Мунтян?! Став на захист законно обраного голови? Ні. Посилав СМС-ски з наказом як голосувати. Мунтян на коні. Він так думав. Тому й нині хотів зіграти знову так, як тоді у 2011 році. До якогось часу це вдавалося. Без голосів фракції Пуршаги, Василь Продан не міг добитися потрібного йому результату. Бо на сторожі закону і цілісності провладної більшості як у Києві, так і у Чернівцях стояв Максим Бурбак. Він зумів тримати у руках фракцію БПП «Солідарність». Як вони не норовили відбитися від ціпких політичних обіймів Бурбака, не вдавалося.
І у цих умовах голоси ВО «Батьківщина» були коштовними. Мунтян ними розпоряджався, як хотів. До того часу, поки два Василі не почали знаходити між собою спільну мову. І судячи з перебігу останніх подій у міськраді – знайдено спільний знаменник. Його ще не відкривають публічно. Але Каспрука ведуть до політичного ешафоту. Йому вже накинули на голову мішок і почали в'язати зашморг навколо шиї.
Депутати під приводом «Рідного міста» підвели мера до двох порушень, котрі дозволять їм ставити питання про недовіру.
Перше - Каспрук не виконав рішення міськради про зняття з посади Обшанського. Це був перший крок на політешафот.
Аби закріпити промахи мера, цього тижня Василь Продан штовхав Каспрука на другий крок. Міська рада 30 голосами проголосувала за рішення рекомендувати меру позбавити посади начальника управління освіти Мартинюка за хабар підлеглого. Звичайно, Каспрук не виконає запропоноване рішення. Ось тоді й зашморг затягнеться і стілець з-під Каспрука буде вибитий.
Хтось хотів засумніватися у кількості голосів за відставку міського голови. Мовляв, тільки 19 набрали. Нема звідки взяти більше. А голосування за зняття Мартинюка 30 голосами з 34 присутніх, хіба це не той міцний запас для Василя Продана?!
Але знову ж таки не варто у цих умовах нехтувати Василем Максимюком. Його голос і голоси фракції БПП «Солідарність» зараз вирішальні. Навіть буде для цього політичне виправдання. Мер пішов проти лінії коаліційних партій у «ніч гніву». Каспрук проголосував за блокаду тоді, коли Порошенко ще був проти неї. Тож Каспрука треба карати за непослух.
І знову Мунтян втратив найбільше. Його голосами знехтували. І це вже не перший раз. Мунтянівцям не дозволили «реформацію» творити разом з «синім папугою». Його людей відсунули від виконкому. Тож нехай тепер Пуршага тішиться тим, що допомагає Семенку з бігбордами, на яких паплюжать «Героїв Майдану». А Мунтяну нічого не залишалося, як задовольнитися сином,котрому недавно перепало трохи пекарського добра від міста.
А Василь Максимюк нарощує м’язи.
(далі буде)