Скільки буковинці платитимуть за газ з 1 квітня

В Україні намагаються запустити конкурентний ринок газу. Тому з першого квітня українці платитимуть окремо за газ і за його транспортування.
Загальна плата за газ не зросте. Також регуляторна комісія називає таку практику звичайною справою для Європи.Скільки платити, якщо у вас є лічильник?
Якщо у вас є лічильник, то з 1 квітня вам буде нараховуватися абонплата за можливість скористатися енергоносієм, навіть якщо ви не будете витрачати газ.
Жителі, які користуються звичайною газовою плитою будуть платити менше власників газових котлів. В середньому по Україні вийде близько 92 гривень на місяць.Скільки платити, якщо у вас немає лічильника?
У тих квартирах, де не стоять лічильники, буде вестися розрахунок за нормативними показниками. Розраховувати будуть так, ніби у вас стоїть лічильник типу G2.5 з максимальною пропускною здатністю 4 кубометри на годину.
Наприклад, зараз сім’я з трьох осіб платить близько 90 гривень (в цей тариф вже входить абонплата за газ. – Ред.) в місяць – 30 гривень з людини. Але за новою методикою абонплата складе 44 гривні. Додати до цього середню оплату за газ для такої сім’ї – 81 гривню – і тепер в місяць вона платитиме близько 125 гривень.
Відповідно до даних НКРЕКП, побутові споживачі будуть платити значно менше, ніж промислові. На Буковині населення платитиме ПАТ "Чернівцігаз" 2,188 коп. за 1 кубометр на годину (без ПДВ), а промисловість уже 2,45 коп.