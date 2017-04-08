З 1 квітня чернівчани платитимуть за куб води на гривню більше

22 березня 2017 року на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалено зміни, внесені до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для КП «Чернівціводоканал».
Отож вже у квітні цього року вартість кубометра водопостачання та водовідведення зросте на 1 гривню.
Нагадаємо, що наразі тариф для мешканців приватного сектору та юридичних осіб становить 12, 44грн., а для мешканців багатоповерхівок - 13, 64 грн.