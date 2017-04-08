Як оподатковуються доходи нерезидентів

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що чинне податкове законодавство, зокрема, пункт 141.4 статті 141 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), установлює окремий порядок, ставки та умови оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, які отримують нерезиденти.

Згідно із пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 Кодексу) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Також слід враховувати положення абзацу "й" пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, відповідно до якого не підлягають оподаткуванню доходи нерезидента, із джерелом походження з України у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв'язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.