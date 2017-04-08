Третина викидів забруднюючих речовин в атмосферу в області припадає на чернівецькі підприємства

Упродовж 2016р. викиди забруднюючих речовин в атмосферу здійснювало 151 підприємство Чернівецької області (у 2015р. – 158). За цей період у повітря викинуто 3,0 тис.т забруднюючих речовин, що на 6,4% менше, ніж у 2015р. Одним підприємством у середньому викинуто 20 т шкідливих речовин (у 2015р. – 21 т).



Третина загальнообласних обсягів викидів (33,5%) припадала на підприємства м.Чернівців - інформує Головне управління статистики Чернівецької області.



У структурі викинутих забруднюючих речовин найбільшу частку займали речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 27,6% та оксиду вуглецю – 26,4%.



Щільність викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення в розрахунку на 1 км2 території області становила 375 кг (у 2015р. – 400 кг).

У розрахунку на одну особу населення області в середньому припадало 3,3 кг забруднюючих речовин (у 2015р. – 3,6 кг).



Крім того, в атмосферне повітря було викинуто 150,3 тис.т діоксиду вуглецю (на 3,0% менше, ніж у 2015р.) – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату.

