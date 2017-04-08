З 1 квітня у Чернівцях зросте вартість проїзду у громадському транспорті

23 березня відбулися громадські слухання з питань встановлення тарифів на проїзд у громадському транспорті за участю міського голови Олексія Каспрука, депутатів, членів виконавчого комітету, представників перевізників, громадських активістів, чернівчан.
Олексій Каспрук зазначив, що з часу встановлення діючих тарифів на проїзд у громадському транспорті зросла мінімальна заробітна плата, на 60 відсотків збільшилася вартість електроенергії, на 40 відсотків - вартість пального. Тому діючі на сьогодні тарифи не відшкодовують витрат на пально-мастильні матеріали, електроенергію, заробітну плату, технічне обслуговування транспортних засобів і перевізники, як комунальні, так і приватні, мають законне право вимагати їх перегляду. Однак цей процес передбачає чітко визначену процедуру, якої наразі повною мірою дотрималося тільки тролейбусне управління.
Більша частина перевізників не змогла підтвердити своїх розрахунків для встановлення нового тарифу, багато хто надав занижені показники завантаженості автобусів. Міський голова підтвердив, що з більшістю перевізників за порушення умов договору, неякісне обслуговування пасажирів з 1 квітня будуть розірвані угоди і оголошено новий конкурс на обслуговування маршрутів.
Учасники громадських слухань, активісти висловлювали обурення щодо поганого санітарного та технічного стану тролейбусів і автобусів, нетактовної поведінки водіїв, порушення розкладів руху, перевантаженості транспортних засобів, що призводить до їх поломки та створює загрозу безпеці пасажирів, непридатності їх для обслуговування людей з особливими потребами, скаржилися на порушення прав пільговиків. Більшість учасників громадських слухань висловилися за оновлення тролейбусного парку, посилення відповідальності перевізників за якість транспортних послуг, у тому числі шляхом впровадження штрафних санкцій, он-лайн моніторингу руху автобусів на маршруті. З огляду на те, що пенсіонери, інші пільгові категорії громадян користуються безкоштовним проїздом у тролейбусах, учні та студенти оплачують 50% вартості квитка, громадські слухання більшістю голосів підтримали рекомендацію тарифної комісії про встановлення тарифу на проїзд у тролейбусі у розмірі 3 грн.
Враховуючи вищенаведені фактори, думку громадськості та економічне обґрунтування, 28 березня рішенням виконавчого комітету затверджено тарифи для Чернівецького тролейбусного управління на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті в розмірі 2 грн., які діятимуть уже з 1 квітня.
Міський голова пояснив це рішення так: «Арифметика проста. Є комунальне підприємство - тролейбусне управління, господарем якого є громада, ми з вами. Роками це підприємство через відсутність коштів не отримувало нової техніки і втрачало свої позиції на ринку перевезень. Сьогодні ми маємо тролейбусів лише третину від потреби, всі вони зношені, відпрацювали свій ресурс. А чим менше машин, чим вони старіші, тим вища собівартість проїзду, адже доходи підприємства невисокі, витрати на оплату енергоресурсів великі, чимало коштів потребують ремонт та обслуговування машин.
Фахівці порахували - собівартість послуги на проїзд сьогодні, після подорожчання електроенергії, підвищення мінімальної зарплати становить 3 гривні.
Але чи справедливий і обґрунтований такий тариф для споживача? Ні. Тому що не може коштувати стільки проїзд у розбитому старому тролейбусі, якого ще й потрібно очікувати 30-40 хвилин. За таку послугу споживач платити не буде. Тому власник підприємства - громада, від її імені виконавчий комітет, міська рада прийняли рішення затвердити таку ціну, за якої її будуть купувати, тобто 2 грн.
Отож відтепер одна поїздка в тролейбусі вартуватиме 2 гривні.
Вартість проїзду для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, незалежно від форм власності, для учнів шкіл встановлена у розмірі 1 грн. за поїздку. Вартість місячного проїзного квитка в міському транспорті - 120 грн. Вартість проїзду маршрутним автобусом з 1 квітня тимчасово становитиме 4 грн. за одну поїздку.