На Буковині жінку збила вантажівка, коли та на узбіччі ремонтувала своє авто

Поки жінка на узбіччі намагалася полагодити свій автомобіль, на неї наїхала вантажівка. Слідчі встановлюють всі обставини та причини трагічної ДТП - повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 23 години 29 березня у селі Припруття Новоселицького району. Керуючи автомобілем «ДАФ», 34-річний житель міста Дніпро не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив наїзд на двох жителів Кам’янця-Подільського. 44-річна жінка та 33-річний чоловік у цей час на узбіччі дороги якраз здійснювали ремонт свого несправного автомобіля «Нісан Мурано».
Обох потерпілих госпіталізовано до Новоселицької центральної районної лікарні. В результаті наїзду вантажівки чоловік отримав струс головного мозку. У жінки лікарі діагностували політравму, відкритий перелом склепіння та основи черепа, забій головного мозку та відкритий перелом малогомілкової кістки. Незважаючи на всі зусилля медиків, зранку 30 березня потерпіла померла.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчими внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.