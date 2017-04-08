Доходи, отримані від іншого громадянина слід задекларувати

Платник податку – фізична особа, який отримав дохід від іншої фізичної особи відповідно до умов цивільно-правового договору, зобов’язаний включити суму такого доходу до загального річного оподатковуваного доходу, подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року та сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з такого доходу.



При цьому річна податкова декларація в якій відображається вказаний дохід подається платником до 1 травня року, що настає за звітним до контролюючого органу, де платник перебуває на обліку.



Сума податкового зобов’язання, зазначена в поданій декларації сплачується фізичною особою самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.