Заощадливі чернівчани цьогоріч сплатили більше 5-ти мільйонів податку

Цього року пасивні доходи чернівчан поповнили Державний бюджет на 5,4 млн гривень. В тому числі у березні держбюджет отримав від доходів містян у вигляді відсотків 1,6 млн. грн. Динаміка сплати податку з пасивних доходів залишились на минулорічному рівні.



Ставка податку на доходи фізичних осіб у 2017 році залишилась незмінною, і становить 18% від доходів у вигляді процентів, нарахованих на депозити.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що оподаткування пасивних доходів у вигляді депозитів запроваджено ще 1 серпня 2014 року. У перший рік ставка ПДФО для оподаткування пасивних доходів становила 15%. У 2015 році чернівчани сплачували даний податок за ставкою 20%. А з 1 січня 2016 року ставка податку становить 18%. При цьому, не має значення ані сума вкладу (депозиту), ані розмір отриманих відсотків – така ставка діє абсолютно для всіх - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

