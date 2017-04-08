За березень декларація з ПДВ подається за новою формою

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що декларація з ПДВ за новою формою за березень подається до 20 квітня 2017 року, а за І квартал 2017 року – до 10 травня 2017 року.



Платники ПДВ також мають врахувати, що уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок відповідно до останніх змін подається починаючи з 01 квітня 2017року.



Нагадаємо, що Наказ Мінфіну України від 23.02.2016 № 276, яким внесено зміни до форми податкової декларації з ПДВ, набрав чинності з 01.03.2017року.



