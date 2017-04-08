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Новини
16:49
31 березня

Пенсійному фонду області страхувальники заборгували майже 17 мільйонів гривень

16:46
31 березня

Школярам Хотинщини розповіли про особливості професії рятувальника

13:09
31 березня

Як оподатковуються доходи нерезидентів

13:08
31 березня

Умови та порядок реєстрації платником ПДВ

13:07
31 березня

Доходи та витрати неприбуткових організацій

12:27
31 березня

Третина викидів забруднюючих речовин в атмосферу в області припадає на чернівецькі підприємства

12:15
31 березня

З 1 квітня у Чернівцях зросте вартість проїзду у громадському транспорті

12:10
31 березня

На Буковині жінку збила вантажівка, коли та на узбіччі ремонтувала своє авто

11:59
31 березня

Доходи, отримані від іншого громадянина слід задекларувати

11:57
31 березня

Заощадливі чернівчани цьогоріч сплатили більше 5-ти мільйонів податку

11:57
31 березня

За березень декларація з ПДВ подається за новою формою

11:53
31 березня

Чернівецька область: минулої доби виникло 4 пожежі

11:47
31 березня

З 1 квітня в Чернівцях розпочинається нерестова заборона на вилов риби

11:28
31 березня

Михайло Сеничак карає Насірова

11:19
31 березня

Губернатор Буковини тазаступник Міністра інфраструктури обговорили перспективи завершення будівництва мостів на Путильщині

16:39
30 березня

ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» ЗАВЕРШИЛО 2016 РІК ЗІ ЗБИТКАМИ В 29 МІЛЬЙОНів ГРИВЕНЬ

15:57
30 березня

ЗА ГРАБІЖ ТА РОЗБІЙ, ГРУПУ МОЛОДИКІВ, СЕРЕД ЯКИХ БУВ НЕПОВНОЛІТНІЙ, ЗАСУДЖЕНО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

15:06
30 березня

Інформаційну годину провели для студентів Чернівецького політехнічного коледжу

15:01
30 березня

Буковинцям нагадують про правила безпечного відпочинку

14:00
30 березня

На Буковині СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків

13:37
30 березня

Чернівецькі депутати проголосували за звільнення начальника освіти міськради

12:56
30 березня

Понад півмільярда гривень спрямувала Чернівецька митниця ДФС на облаштування доріг

12:52
30 березня

Залізниця «дала зелене світло» переміщенню лісоматеріалів через українсько-румунський кордон

12:50
30 березня

На Буковині сталося 14 пожеж, більшість з яких через спалювання сухої трави

12:45
30 березня

На Буковині середня заробітна плата майже 5 тис. грн.

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.
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Що, Де, Коли
31 березня о 14.00
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Володимира Середюка, щодо організації пасажирських перевезень з 1 квітня 2017 року.
8 квітня
8 квітня
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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За березень декларація з ПДВ подається за новою формою

Вчора, 11:57 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що декларація з ПДВ за новою формою за березень подається до 20 квітня 2017 року, а за І квартал 2017 року – до 10 травня 2017 року.

Платники ПДВ також мають врахувати, що уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок відповідно до останніх змін подається починаючи з 01 квітня 2017року.

Нагадаємо, що Наказ Мінфіну України від 23.02.2016 № 276, яким внесено зміни до форми податкової декларації з ПДВ, набрав чинності з 01.03.2017року.

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