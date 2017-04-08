На Буковині затримано групу наркоторговців

Співробітники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернівецькій області спільно з обласним Управлінням внутрішньої безпеки та СБУ припинили протиправну діяльність зловмисників, котрі займалися контрабандою та збутом наркотичних засобів - повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.Поліцейські встановили, що двоє чернівчан, віком 18 і 23 роки, замовляли наркотичні засоби та психотропні речовини з країн Західної Європи. В подальшому молодики збували свій товар через спеціально створений інтернет-сайт. Після отримання коштів через систему електронних грошей, вони залишали наркотики у спеціальних схованках на території Чернівців. Покупцям надсилали фото із зображенням місць, де знаходилися так звані «закладки».Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому одразу після отримання чергової посилки. Під час затримання в автомобілі правопорушників виявлено й вилучено 500 таблеток «екстазі», близько 200 грамів амфетаміну, 50 грамів канабісу, електронні ваги та зіп-пакети, в які розфасовували наркотики для подальшого збуту. Вартість вилученого на «чорному ринку» становить понад чверть мільйона гривень.Зловмисників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. На даний час вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Тривають оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до даного злочину.Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.