Чернівецька область: минулої доби виникло 4 пожежі

У с. Кам’янка Глибоцького району виникла пожежа у житловому будинку. За попередньою інформацією, в одній із кімнат сталося коротке замкнення електромережі телевізора. Далі вогонь поширився на домашні речі та розповсюдився на інші кімнати. На момент виникнення загорання у будинку перебувала дитина, яка відразу ж вибігла на вулицю і повідомила про пожежу дорослих, після чого ті викликали рятувальників. Оскільки на місці події утворилося сильне задимлення, надзвичайникам довелося працювати у апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу ліквідували вогнеборці з м. Глибокої та місцевих пожежних команд с. Кам’янка та с. Черепківка. Вогнем було знищено меблі та речі домашнього вжитку.



У Чернівцях на вул. Новгородській сталася пожежа у покинутому житловому будинку. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи. У будинку ніхто не проживав, тому пожежу помітили очевидці вже тоді, коли полум’я охопило площу 45 кв. м. На місце події було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини № 3 м. Чернівців, які ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент прибуття. У результаті вогнем було знищено покрівлю будинку та пошкоджено дерев’яне перекриття.



Також протягом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували пожежі у смт Глибокій, де горів під навіс з сіном, та м. Герці, де сталося загорання піднавісу для зберігання дров - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.